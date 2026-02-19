Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler ne zaman final?

Star TV'nin duygu yüklü hikayesiyle izleyiciyi iki sezondur kendine bağlayan dizisi Sahipsizler, dün akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) ekrana gelen 49. bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girdi. Ancak dizinin hayranlarını hem meraklandıran hem de üzen bir sürece girilmiş durumda.