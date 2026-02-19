Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler ne zaman final?
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sahipsizler, dün akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) yayınlanan 49. bölümündeki şoke edici gelişmelerle (özellikle Devran'ın içinde bulunduğu aracın patlama sahnesiyle) izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından "Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler ne zaman final?" sorularına yanıt aranıyor...
Star TV'nin duygu yüklü hikayesiyle izleyiciyi iki sezondur kendine bağlayan dizisi Sahipsizler, dün akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) ekrana gelen 49. bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girdi. Ancak dizinin hayranlarını hem meraklandıran hem de üzen bir sürece girilmiş durumda.
Dün akşamki patlama sahnesinin ardından gözler yeni fragmana çevrildi. 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmafı. Dizi, 50. bölümüyle 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.
OGM Pictures imzalı yapım için veda çanları çalıyor. Dizi, 51. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak. Sahipsizler, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak son bölümüyle final yapacak.
Televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre; final kararının arkasında sadece reytinglerdeki dalgalanma değil, aynı zamanda dizinin yüksek prodüksiyon ve bölüm maliyetlerinin sürdürülebilir seviyenin üzerine çıkması yatıyor.