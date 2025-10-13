Sahtekarlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım’ın yeni dizisi Sahtekarlar NOW ekranlarınd dün ekran macerasına başladı. Peki Sahtekarlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Özge Çolak
Ay Yapım imzalı, yeni dizi "Sahtekarlar", ilk bölümü ile 12 Ekim Pazar günü seyirciyle buluştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'i başrollerde buluşturan Sahtekarlar dizisinin ilk bölümü totalde 5.10, AB'de 4.44 ve ABC1'de 4.92 reytingle 2. oldu. Diziyi seyretmek isteyenler öncesinde dizinin konusu ve oyuncularını öğrenmek istiyor.
Sahtekarlar dizisi konusu ne?
Sahtekarlar, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesini ekranlara taşıyor.
Sahtekarlar dizisi oyuncuları
Hilal Altınbilek - Asya
Burak Deniz - Ertan
Haluk Bilginer - Kadir
Tamer Levent
Perihan Savaş
Uğur Aslan
Yüsra Geyik
Elçin Afacan
Ersin Arıcı
Can Bartı Aslan
Emre Bulut
İpek Özağan
Nur Yazar