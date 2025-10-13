Sahtekarlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Ay Yapım imzalı, yeni dizi "Sahtekarlar", ilk bölümü ile 12 Ekim Pazar günü seyirciyle buluştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'i başrollerde buluşturan Sahtekarlar dizisinin ilk bölümü totalde 5.10, AB'de 4.44 ve ABC1'de 4.92 reytingle 2. oldu. Diziyi seyretmek isteyenler öncesinde dizinin konusu ve oyuncularını öğrenmek istiyor.

Sahtekarlar dizisi konusu ne?

Sahtekarlar, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesini ekranlara taşıyor.

Sahtekarlar dizisi oyuncuları

Hilal Altınbilek - Asya

Burak Deniz - Ertan

Haluk Bilginer - Kadir

Tamer Levent

Perihan Savaş

Uğur Aslan

Yüsra Geyik

Elçin Afacan

Ersin Arıcı

Can Bartı Aslan

Emre Bulut

İpek Özağan

Nur Yazar