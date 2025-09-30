Sahtekârlar dizisinin yayın tarihi belli oldu: Hilal Altınbilek ile Burak Deniz başrollerde

Uluslararası Emmy ödüllü "Yargı" dizisinin 2024'te final yapmasının ardından, senarist Sema Ergenekon yeni projesi "Sahtekârlar" ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. NOW TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, "Yargı"nın izini takip ederek yine Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.

Yayın tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihi de belli oldu. Sahtekarlar ilk bölüm 12 Ekim Pazar 20.00'de yayınlanacak.

Sahtekârlar dizisi konusu

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönettiği dizi, yıllar önce kurtulmak istediği evladını bulmaya çalışan güçlü bir iş insanı ve onun kadim dostu avukat Kadir Aydın’ın hikâyesiyle açılacak. Hikâye, herkesin birbirini kandırmaya çalıştığı bir düzen içinde büyük bir aşk destanını da konu edinecek.

Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Dizinin başrollerini ve kadrosunda yer alan önemli isimler şunlardır:

Dizinin başrolünde Hilal Altınbilek, Reyhan karakterine hayat veriyor. Reyhan, davayı kazanma adına başvurulan, hayatını satranç hamleleri gibi yöneten bir sahtekarlık uzmanıdır.

Burak Deniz ise avukat Ertan rolünde yer alacak. Ertan, hukukun sınırları ile kendi adalet duygusu arasında kalacak bir karakter olarak öne çıkıyor.

Usta oyuncular Tamer Levent (Hidayet Kutman) ve Perihan Savaş (Hüma) kadroda yer alıyor. Bu iki isim, aile içindeki geçmişin yükünü ve güç dengelerini taşıyan simgeler olacak.

Kadroya yeni katılan Elçin Afacan, hikayeye Feraye olarak dahil oluyor. Feraye, gayrimeşru çocuğun ortaya çıkışıyla aile dinamiklerini değiştiren kilit bir unsur olacak.

Son dönemlerin yıldızı Yüsra Geyik de kadroda bulunan bir diğer isim.

"Yargı" dizisinin yeni "Eymir"i olarak adlandırılan Ersin Arıcı, Eymir karakterini canlandıracak. Eymir, Reyhan'ın mahallesinden ona sırılsıklam aşık olan gençtir ve

Reyhan'ın kardeşi Taha’nın (Can Bartu Aslan) başını sürekli belaya sokan çete ile takılan arkadaş grubundandır.

Sahtekârlar dizisi fragman