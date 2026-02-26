Sahtekarlar final mi yapıyor? Ne zaman final yapacak?
Televizyon dünyasında büyük umutlarla başlayan bir proje daha izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek gibi iki dev ismi buluşturan, Ay Yapım imzalı Sahtekârlar dizisi için yolun sonu göründü. Peki Sahtekarlar final mi yapıyor? Ne zaman final yapacak?
Ay Yapım imzalı Sahtekârlar dizisi için final kararı kesinleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı yapım, özellikle son üç haftadır reytinglerde yaşadığı kan kaybının ardından ekran ömrünü tamamlıyor.
Sahtekârlar dizisi, 22. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Edinilen kulis bilgilerine göre final haftasında izleyicileri bir sürpriz bekliyor:
Dizinin final kararı henüz resmi bir açıklamayla duyurulmamış olsa da, çekim takviminin bu yönde planlandığı belirtiliyor.
En dikkat çeken iddia ise dizinin final bölümünün kendi günü olan Pazar yerine, Cumartesi günü yayınlanacağı yönünde.
Sahtekârlar’ın erken vedasıyla boşalan Pazar akşamı kuşağı için NOW yönetiminin şimdiden hazırlıklara başladığı konuşuluyor. Kulislerde, bir süredir hazırlıkları devam eden "Doktor Başka Hayatta" dizisinin bu boşluğu doldurabileceği ve ekibin set hazırlıklarına hız verdiği iddiaları dolaşmaya başladı.