''Salem'' 2. sezon onayını kaptı!

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13 bölümden oluşacak 2. sezon, 2015’te ekranlara gelecek

Henüz üç bölümü ekranlara gelen, WGN America kanalının senaryolu ilk dizisi Salem; ikinci sezon onayını kaptı bile! Kablolu kanalda yayınlanmasına rağmen pilot bölümüyle televizyon ekranlarında 1.5 milyon, tüm yayın organlarında 2.3 izleyici çeken dizi; zaten WGN America’nın beklentilerinin üzerinde bir reyting tutturmuştu. Kanal yetkililerinden Matt Cherniss, dizinin 2. sezonuyla da devam edeceğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2015’te ekranlara gelecek 2. sezon, tıpkı ilk sezon gibi 13 bölümden oluşacak. Shane West, Janet Montgomery, Ashley Madekwe ve Seth Gabel gibi isimleri kadrosunda barındıran Salem; İngiliz kolonilerin yaşadığı Salem kasabasında, 17. yüzyılda kurulmuş cadı mahkemelerini ve burada yaşanmış gerçek olayları anlatıyor.