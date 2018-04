Şapkadan Johnny Depp mi çıkacak?

Dean Parisot'un yönetmen koltuğuna oturacağı "The Secret Life of Houdini" filminde, ünlü sihirbazı Johnny Depp'in ete kemiğe büründürmesi planlanıyor

William Kalush ve Larry Sloman ikilisinin The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero adlı kitabından beyazperdeye uyarlanması planlanan filmde, Houdini sadece usta bir sihirbaz değil aynı zamanda yetenekli bir dedektif olarak da karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda Houdini projesinin, gotik edebiyatının kralı Edgar Allan Poe'yu bir nevi polisiye karakter olarak perdeye taşıyan Kuzgun filmini de fazlasıyla andırdığını es geçmemek gerekir.



Elbette yapım takvimindeki yoğunluğa bakıldığında Depp'in kısa vadede projede yer alması oldukça zor gözüküyor. Fakat yapımcılar Houdini suretinde Depp'i görmeye kararlı gözüküyorlar. Her iki tarafın orta yolda buluşması perdede akıllarda kalacak yeni bir Johnn Depp karakteri yaratımının önünü açacak gibi görünüyor.