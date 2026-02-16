Sarı Zarflar filminin konusu ne? Sarı Zarflar filmi ne zaman çıkacak?

Yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği "Sarı Zarflar" (Gelbe Briefe), 12-22 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen 76. Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Oscar adayı "Öğretmenler Odası" filminden sonra İlker Çatak'ın bu başarısı, Türkiye sinemasının uluslararası arenadaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Sarı Zarflar Konusu ve Hikâyesi

Ankara'da yaşayan bir sanatçı çiftin (Derya ve Aziz) hikâyesini odak noktasına alan film, bir tiyatro oyununun prömiyeri sonrası hedef gösterilen ve işlerini kaybeden bu çiftin mücadelesini anlatıyor. "Sarı Zarflar", idealler ve hayatın zorunlulukları arasında sıkışan bireylerin, politik ve toplumsal gerilimler altındaki değişimini etkileyici bir dille beyazperdeye taşıyor.

Sarı Zarflar Oyuncu Kadrosu

Filmin başarısında, karakterlere hayat veren oyuncu kadrosunun performansı önemli bir yer tutuyor:

Özgü Namal: Uzun bir aradan sonra sinemaya dönen oyuncu, performansı ile Gümüş Ayı adayları arasında öne çıkıyor.

Tansu Biçer: Derya'nın eşi Aziz karakteriyle başrolde yer alıyor.

İpek Bilgin, Leyla Smyrna Cabas gibi isimler de kadronun diğer kilit oyuncuları arasında.

Festival ve Eleştiriler

Film, Berlin Film Festivali'nin en prestijli ödülü olan Altın Ayı için yarışırken; başrol oyuncuları da "En İyi Başrol Performansı" dalında Gümüş Ayı adayları arasında gösteriliyor.

Eleştirmenler, İlker Çatak’ın Oscar adayı olan bir önceki filmi "Öğretmenler Odası"ndan sonra başarısını perçinlediğini; filmin senaryosunun sağlamlığı ve atmosferinin etkileyiciliği ile Berlin'in bu yılki en güçlü yapımlarından biri olduğunu vurguluyor.

Vizyon Tarihi

Dünya galasını festivalde gerçekleştiren filmin, Almanya'da 5 Mart 2026 tarihinde sinema salonlarında gösterime girmesi planlanıyor. Türkiye vizyon tarihi ise festival yolculuğunun ardından netleşecek.