Sarmaşık 4 Aralık'ta vizyonda

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Tolga Karaçelik’in, son filmi “Sarmaşık” film festivallerinin ardından, sinema salonlarında izleyicisiyle buluşuyor!

Nadir Sarıbacak, Kadir Çermik, Hakan Karsak, Özgür Emre Yıldırım, Osman Alkaş ve Seyithan Özdemir’in rol aldığı “Sarmaşık”; 4 Aralık’ta vizyonda. Uluslararası basın ve sinema eleştirmenleri tarafından “Mükemmel bir sinema örneği” olarak değerlendirilen “Sarmaşık”; oyuncuların performanlarıyla da oldukça olumlu eleştiriler alıyor.

Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan “Sarmaşık”; daha sonra Karlovy Vary, Sydney, Toronto, Selanik, Sao Paolo, Brisbane Asia Pacific gibi önemli uluslararası film festivallerinde sinemaseverlerle buluştu.