“Muhteşem Yüzyıl”ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, şehzadeler savaşının ilk kurbanı veriliyor.









Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Şehzade Bayezıt kendisine tuzak kuranların peşine düşer. Şehzade Selim ise açığa çıkmaktan korktuğu için farklı yöntemlere başvurur.Süleyman’ın taht varisi olarak Selim’i seçmesi Hürrem’i deliye döndürür. Süleyman’ı iki oğlunun arasındaki savaşı başlatmakla suçlar. Süleyman ve Hürrem arasındaki uçurum gitgide derinleşir. Selim, Bayezıt’ın adım adım kendisine yaklaştığının farkındadır. Rüstem, isyana destek verenin Kara Ahmed olduğunu ortaya çıkarır ve Sultan Süleyman, Kara Ahmed Paşa'nın idamına hükmeder.