Sekizinci Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Sekizinci Aile hangi platformda yayınlanacak?
Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı 19 Kasım'da yayınlanması beklenen Sekizinci Aile dizisinin lansmanı dün akşam yapıldı. Peki Sekizinci Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Sekizinci Aile hangi platformda yayınlanacak?
Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Cihan Talay ile birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını ise 25 Film ve Normal Film'in üstlendiği "Sekizinci Aile" filminin galası gerçekleştirildi.
Eşi Ali Atay'la beraber, altı yıllık evlilikleri süresince ilk kez bir projede beraber yer alacak olan ünlü oyuncu Hazal Kaya siyah elbisesi ve yeni tarzı ile galada dikkat çekti.
Sekizinci Aile dizisi konusu ne?
Dizide aslen tekstilci olan Basmacıgil Ailesi’nin mütevazı bir başlangıçtan basamakları tırmanarak dünyanın en güçlü 8. ailesi olmasına varan yolculuğu ve aile bireylerinin bu gücü korumak adına verdikleri mücadele anlatılıyor.
Sekizinci Aile dizisi oyuncuları
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye, Haluk Bilginer'in yanı sıra Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Melisa Döngel, Ali Atay ve Ercan Kesal gibi usta isimler de katılıyor.