Selma filminin kadrosu genişledi!

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Martin Luther King Jr'ın konu edildiği dönem filmi Selma'nın kadrosuna son olarak Giovanni Ribisi katıldı

Genç yönetmen Ava DuVernay'ın üçüncü uzun metrajlı filmi olan Selma, insan haklarının gelmesiyle değişen Amerika ve Martin Luther King Jr.'ın hikayesini konu alıyor.



Şu ana kadar netleşen oyuncu kadrosunda Ucuz Roman, The Incredible Hulk gibi filmlerde rol alan Tim Roth, son olarak Başkanların Hizmetkarı filmden yer alan Cuba Gooding Jr., usta İngiliz aktör Tom Wilkinson, Amerikalı oyuncu Common gibi oyuncular yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosuna katılan son isim ise bugünlerde vizyonda olan Yeni Başlayanlar için Vahşi Batı filminin başrol oyuncularından Giovanni Ribisi oldu. Ribisi filmde, John F. Kennedy için başkanlık stratejilerini belirleyen önemli bir asistanı canlandıracak.



Ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt ve son dönemlerde filmlerde görmeye alıştığımız talk-şov sunucusu Oprah Winfrey'in prodüktöleri arasında olduğu film için henüz netleşmiş bir vizyon tarihi bulunmamakta.