Alışılmadık hikayesiyle, “Sen Benim HerŞeyimsin”, izleyenlere kahkahayı, sevinci ve hüznü bir arada yaşatacak bir film...

Bu hafta sinemalarda 3'ü yerli 7 film vizyona giriyor. İşte 9 Aralık 2016 haftasının filmleri..

Sen Benim Her Şeyimsin

Tolga Örnek'İn yönettiği filmde başrolleri Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan paylaşıyor.

Filmin konusu şöyle: Babasının “Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın.” mottosuyla yetiştirme ye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik) çok küçükken öksüz ka lır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini “baba” olarak bulur.

İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşar ak “korkuları nın gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir.

Sedat’ın hayatı artık “Sen Benim HerŞeyimsi n”dediği kızının etrafındad ır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçekleri nden korumak için elinden geleni yapar. Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir. ..





Gece Hayvanları

Tom Ford'un yönettiği filmde Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Laura Linney, Armie Hammer ve Karl Glusman'ın yer alıyor. İç içe anlatılan iki gerilimli hikayenin ele alındığı film, bir yanda 20 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yazdığı ve kendisine yolladığı taslak halindeki romanı okudukça geçmişindeki karanlık anılarla yüzleşen bir kadını, diğer yanda ise ailesiyle çıktığı gezi kabusa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

Aşk Mektupları

Oscarlı oyuncu Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl ile Brigitte Roüan'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda "Selon Charlie" adlı filmi ile 2006'da Cannes Film Festivali'nde adından söz ettiren Nicola Garcia var. 2016 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan ve II. Dünya Savaşı sonrasında geçen film bir aşk hikayesini konu alıyor.

Çılgın Ofis Partisi

Will Speck ile Josh Gordon'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jamie Chung, Olivia Munn, Kate McKinnon ve T.J. Miller var. ABD yapımı komedi filmi, çalıştıkları ofisin kapanmasını önlemek adına patronlarını etkilemek için çılgın Noel partisi vermeye karar veren ve herkesi bu partiye davet eden ofis çalışanlarının başına gelen komik olayları anlatıyor.

Kasap Havası

Çiğdem Sezgin'in yazıp yönettiği filmin başrollerinde Şenay Gürler, İnanç Konukçu ve Hakan Karahan gibi isimler var.

Hayati Tehlike

Serdar Işık'ın yönettiği ve Toygan Avanoğlu, Öznur Serçeler, Füsun Demirel ile Anıl İlter'in oynadığı film, bir fırında çalışırken bir anda kendini mafyanın içerisinde bulan "Hayati" adındaki bir gencin hikayesini anlatıyor.

Şarkını Söyle

Garth Jennings'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon filmin orijinal seslendirmeleri Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, John C. Reilly ve Seth MacFarlane'e ait.