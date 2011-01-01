Sezon boyunca Vatanım Sensin’de Rum şarkıcı Eftalya’yı canlandıran, şimdilerde ise ‘biraz mola’ diyen güzel oyuncuya en sevdiği filmleri sorduk.





BİR AYRILIK

(A Separation)

Yönetmen: Asghar Farhadi

Yapım yılı: 2011

Film durumları, insanları, olayları farklı bakış açılarına geçerek aşama aşama soyuyor ve seyredeni her biriyle baş başa kalıp hesaplaşmak zorunda bırakıyor. Politik sözlerle yetinmeden kuvvetli bir politik film üretilebileceğinin bir örneği bence.







ÖZGÜRLÜK HAYALETİ

(Le Fantome De La Liberte)

Yönetmen: Luis Bunuel

Yapım yılı: 1974

Bunuel’in özgürleşmedeki, yüzleşmedeki cesareti, zamanın ve zamanımızın kabul gören düzenini, yargılarını, inançlarını sarsma iradesini gördüğümüz bir filmi daha.







NEFRET

(Contempt)

Yönetmen: Jean-Luc Godard

Yapım yılı: 1963

Saydıklarımın hepsi çok etkilendiğim ve ilk aklıma gelen filmler. Fakat Nefret, arada bir tekrar açıp izlediğim, öfkelendiğim, sevdiğim, repliklerini kitap okur hissiyle dinlediğim, Bardot’nun küfür sahnesini heyecanla beklediğim filmdir.