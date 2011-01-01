BİR AYRILIK
(A Separation)
Yönetmen: Asghar Farhadi
Yapım yılı: 2011
Film durumları, insanları, olayları farklı bakış açılarına geçerek aşama aşama soyuyor ve seyredeni her biriyle baş başa kalıp hesaplaşmak zorunda bırakıyor. Politik sözlerle yetinmeden kuvvetli bir politik film üretilebileceğinin bir örneği bence.
ÖZGÜRLÜK HAYALETİ
(Le Fantome De La Liberte)
Yönetmen: Luis Bunuel
Yapım yılı: 1974
Bunuel’in özgürleşmedeki, yüzleşmedeki cesareti, zamanın ve zamanımızın kabul gören düzenini, yargılarını, inançlarını sarsma iradesini gördüğümüz bir filmi daha.
NEFRET
(Contempt)
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Yapım yılı: 1963
Saydıklarımın hepsi çok etkilendiğim ve ilk aklıma gelen filmler. Fakat Nefret, arada bir tekrar açıp izlediğim, öfkelendiğim, sevdiğim, repliklerini kitap okur hissiyle dinlediğim, Bardot’nun küfür sahnesini heyecanla beklediğim filmdir.