Sesi Çok Güzel bu akşam başlıyor

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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ses yarışmasının juri koltuğunda Sertab Erener, Gökhan Türkmen ve Sibel Can yer alıyor

Sibel Can, Sertab Erener ve Gökhan Türkmen gibi güçlü seslerin jüri üyeliğini yaptığı Sesi Çok Güzel, ilk bölümü ile bugün saat 20:00'de ekranlarda olacak. Yarışmanın birinci bölümünde Diyarbakır, İzmit, İstanbul, İzmir ve Sivas'a doğru yarışmacılarını seçmek için giden Sibel Can, Sertab Erener ve Gökhan Türkmen'in yaşadıkları yayınlanacak.Yarışmacıların hayat hikayeleri ve performansları Sesi Çok Güzel ilk bölümünde gözler önüne serilecek. İzleyiciler hem hüzünlü hem de mutlu anlara şahit olacak.