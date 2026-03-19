Sevdiğim Sensin bugün var mı? 19 Mart Star TV yayın akışı
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolde olduğu Sevdiğim Sensin arefe günü nedeniyle ekranda olup olmadığı merak ediliyor. Peki Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? 19 Mart Star TV yayın akışı...
Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin", arefe gününe denk gelmesine rağmen izleyicilerini yalnız bırakmıyor.
Birçok yapımın bayram arası verdiği 19 Mart Perşembe akşamı, dizi heyecan dolu 6. bölümüyle saat 20.00'de ekrandaki yerini alacak.
6. Bölümde Neler Olacak?
Kadir’in vurulduğu haberiyle deliye dönen Erkan, Ferman’ın tuzağına doğru yola çıkar. Dicle, vicdan azabıyla Erkan’ı bu ölümcül yolculukta yalnız bırakmaz ve tüm engellere rağmen onun yanına katılır.
Fikret ve Ferman’ın planı sadece Kadir’i rehin tutmak değil, doğrudan Aldur ailesinin itibarını sarsmaktır. Erkan, kardeşinin hayatı ile ailesinin onuru arasında imkansız bir seçim yapmak zorunda kalır.