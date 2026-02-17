Sevdiğim Sensin hangi gün? Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?
Star TV'nin iddialı yapımı "Sevdiğim Sensin", 12 Şubat 2026 günü izleyiciyle buluşarak ekran yolculuğuna etkileyici bir giriş yaptı. Peki Sevdiğim Sensin hangi gün? Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?
Star TV’nin yeni gözdesi Sevdiğim Sensin, 12 Şubat 2026’daki ilk bölümüyle sadece izleyicinin kalbini çalmakla kalmadı, reyting listelerini de altüst etti. Ay Yapım kalitesini her karesinde hissettiren dizi, özellikle etkileyici hikayesi ve güçlü prodüksiyonuyla sezonun en başarılı işlerinden biri olmaya aday.
İlk bölümüyle her üç kategoride de yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizi, Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları arasına girdi:
Total: 6.24 izlenme oranı / 16.42 izlenme payı
AB: 4.63 izlenme oranı / 13.43 izlenme payı
ABC1: 5.84 izlenme oranı / 15.43 izlenme payı
Hikayenin Kalbi: Erkan ve Dicle
Dizi, Ağrı’nın büyüleyici atmosferinde geçen, trajediyle harmanlanmış bir kahramanlık hikayesini temel alıyor.
Erkan (Aytaç Şaşmaz): Askerlik görevi sırasında meydana gelen deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı savunan, cesur ve dürüst bir asker.
Dicle (Helin Kandemir): Baskı ve korku dolu bir hayatın içinde, ağabeylerinin gölgesinde büyüyen masum bir köylü kızı.
Dicle’nin hayatını kabusa çeviren sert ve sevgisiz ağabeyleri Civan ve Ferman karakterlerine ise Barış Baktaş ile Emrah Aytemur hayat veriyor. Bu iki karakter, hikayenin çatışma noktalarındaki en kilit isimler olarak öne çıkıyor.