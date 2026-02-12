Sevdiğim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Sevdiğim Sensin dizisi nerede çekiliyor?

Bölgede yaşanan şiddetli bir deprem felaketi sonrası Erkan, köy halkını yağmacılardan korumak için büyük bir mücadeleye girişiyor ve bu süreçte ağır yaralanan Erkan’ı kurtarmak isteyen Dicle kendisini feda ediyor. Aralarında dökülen kanla bağlanan bu kader ortaklığı, Erkan’ın Dicle’yi bir töre cinayetinden korumak amacıyla onunla evlenmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Dicle saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, askerden dönen Erkan’ı İstanbul’da ailesinin kendisi için hazırladığı çok farklı planlar ve sırlar bekliyor.