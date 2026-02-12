Sevdiğim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?
Star TV ekranlarında bu akşam (12 Şubat 2026 Perşembe) yepyeni bir hikaye başlıyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki Sevdiğim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?
Star TV ekranlarında 12 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin dizisi, Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı sarsıcı bir hikaye sunuyor.
Ay Yapım imzalı proje, askerlik görevini Ağrı’da yapan İstanbullu varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan ile baskıcı ağabeyleri yüzünden dünyadan izole bir dağ kulübesinde büyüyen Dicle’nin yollarının kesişmesini anlatıyor.
Bölgede yaşanan şiddetli bir deprem felaketi sonrası Erkan, köy halkını yağmacılardan korumak için büyük bir mücadeleye girişiyor ve bu süreçte ağır yaralanan Erkan’ı kurtarmak isteyen Dicle kendisini feda ediyor. Aralarında dökülen kanla bağlanan bu kader ortaklığı, Erkan’ın Dicle’yi bir töre cinayetinden korumak amacıyla onunla evlenmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Dicle saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, askerden dönen Erkan’ı İstanbul’da ailesinin kendisi için hazırladığı çok farklı planlar ve sırlar bekliyor.
Dicle’nin İstanbul’daki Aldur ailesinin ışıltılı fakat acımasız dünyasına adım atmasıyla dengeler altüst olurken, iki farklı coğrafyanın ve kültürün çatışması ekranlara taşınıyor.