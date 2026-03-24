Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Aşık mı o kıza?
Star TV'nin Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı iddialı yapımı "Sevdiğim Sensin", 7. bölümün yeni fragmanıyla sosyal medyayı salladı. 19 Mart'taki nefes kesen 6. bölüm finalinin ardından yayınlanan bu ikinci tanıtım, Erkan ve Dicle cephesinde işlerin iyice kızışacağını gösteriyor.
Star TV’nin kısa sürede fenomenleşen yapımı "Sevdiğim Sensin", sadece hikayesiyle değil, reyting listelerindeki çarpıcı yükselişiyle de 2026 dizi sezonuna damga vurmaya devam ediyor.
Aytaç Şaşmaz (Erkan) ve Helin Kandemir’in (Dicle) ekran uyumu, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşince ortaya sürpriz bir zirve tablosu çıktı.
Ramazan Bayramı nedeniyle birçok ana akım dizinin yeni bölümlerini yayınlamaması, "Sevdiğim Sensin" için büyük bir fırsata dönüştü. İzleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran yapım, üç kategoride de devler ligine adını yazdırdı.
Yayınlanan yeni tanıtımda Erkan’ın Dicle’yi korumak için göze aldığı tehlikeler, aile üyeleri ve düşmanları arasında şüphe uyandırmaya başladı.
Fragmanda yankılanan "Aşık mı o kıza?" sorusu, Erkan’ın Dicle’ye olan ilgisinin artık sadece bir "koruma" içgüdüsü olmadığını, derin bir duyguya dönüştüğünü tesciller nitelikte.