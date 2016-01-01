Sherlock 2016'da dönebilir!

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Televizyonun sevilen dizisi Sherlock’un yaratıcıları, yeni sezonun 2016’da ekranlara dönebileceğini açıkladı.

Kısa bir süre önce üçüncü sezonu sona eren Sherlock’un yaratıcıları Steven Moffat ve Mark Gatiss, dizinin geleceği hakkında ipuçları verdi.

Mini dizi şeklinde yayınlanan serinin yaratıcıları, yeni bölümlerin 2016’da hazır olacağını belirtti. Dizinin bu kadar gecikmesinin sebebi ise, Sherlock sayesinde ünlerine ün katan Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman’ın yoğum programları. Gatiss dizinin geleceği için, “Sherlock’un devam etmesini çok isteriz ama başrollerimiz her geçen gün daha da ünlü oluyor” ifadelerini kullandı. Dizinin Sherlock’u Benedict Cumberbatch’in seriyle yıldızlaştığını hatırlatan Moffat ve Gatiss, “Onun kim olduğunu kimse bilmiyordu. Kanal yöneticileri ve biz onu istedik. İlk deneme çekimine geldiğinde hepimizi etkiledi. Zaten böyle etkileyici yapımlar, yıldız isimlerle yapılmaz, şovun içinden yıldız isimler yaratılır” dedi.