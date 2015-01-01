Sherlock, Black Mass'te!

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Son dönemin popüler oyuncularından olan Benedict Cumberbatch, filmografisine Scott Cooper'ın yöneteceği Black Mass'i de ekliyor

Uzun zamandır değişen kadrosu belirlenemeyen ve gidip gelen oyuncular yüzünden haberlerde sıkça gördüğümüz Black Mass'in oyuncu kadrosuna Benedict Cumberbatch dahil oldu.



Whitey Bulge adlı Boston Mafyası patronunun biyografik öyküsünün anlatılacağı filmin başrolünde Johnny Depp yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Johnny Depp de filmin oyuncu kadrosundan önce ayrılıp, sonra geri dönmüştü.



İngiliz oyuncu Cumberbatch ise Guy Pearce'in yerine ekibe dahil oldu. Filmde daha önce Billy Bulger karakterini canlandırmak üzere Guy Pearce'in adı geçse de, son gelen haberler oyuncunun bu rolden vazgeçtiği ve bunun üzerine Benedict Cumberbatch'in bu rolü canlandıracağı duyuruldu.



Yönetmen koltuğunda Kardeşim İçin filminin yönetmeni Scott Cooper oturuyor. Black Mass'in çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor. Film, 2015 yılında vizyonda olacak.