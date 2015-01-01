"Sherlock”la ilgili resmi açıklama geldi!

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Dizinin yaratıcılarından Steven Moffat yaptığı açıklamayla dizinin severlerini üç yeni ve ”özel” bölümün beklediğini duyurdu.

Dizinin başrol oyuncularından Martin Freeman’ın ”Yeni Sherlock sezonu 2015 Noel’inde yayınlanacak” açıklamasının ardından Sherlock hayranlarında heyecanlı bir bekleyiş başlamıştı. BBC’nin resmi Twitter hesabından Moriarty karakterinin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımların ardından dizinin yaratıcılarındna Steven Moffat da bir açıklama yaparak haberleri resmiyete kavuşturdu.



Dördüncü Sherlock sezonunun da üç bölümden oluşacağını söyleyen Moffat, üzerine çalıştıkları yeni sezonun şimdiye kadar ki en özel sezon olacağını vurguladı. ”Dizinin yeni sezonunda sizi nelerin beklediğini söylemek için henüz erken” diyen Moffat, ana karakterler Sherlock Holmes ve Dr. John Watson‘ın başına gelenlerin, diziyi sevenlerin aklına en son gelecek şeyler olacağına dikkat çekti. Martin Freeman’ın da söylediği gibi, yeni Sherlock sezonunun çekimleri 2015 başlarında yapılacak. Henüz yayın tarihiyle ilgili net bir açıklama gelmese de yine Freeman’ın sözlerine dayanarak 2015 sonlarında yayınlanmasını bekliyoruz.