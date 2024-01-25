Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar'dan ilk tanıtım yayınlandı! Bahar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarında yeni dizi Bahar izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin yapımcılığını MF Yapım’ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor ve senaryosunu da Ayça Üzüm’ün kaleme alıyor. İşte Bahar dizisi konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Bahar dizisi konusu

Dizinin hikayesi şöyle:

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Bahar dizisi oyuncuları ve karakterleri

Dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

- Bahar (Demet Evgar), yaşadığı tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışan Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak.

- Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un hem doktor olarak rakibi hem de Bahar’ı geri kazanmak istediğinde karşısına çıkan en büyük engeli olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

- Timur (Mehmet Yılmaz Ak) eşi Bahar'a (Demet Evgar) hastalığı nedeniyle başka bir yüzünü gösterecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) Timur'un en büyük rakibi olacak.

Bahar dizisi fragmanı