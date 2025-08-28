Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'dan ilk kareler geldi! İşte konusu ve oyuncuları

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi "Bereketli Topraklar" için heyecan dorukta. Yapımını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dizinin ilk okuma provası tamamlandı ve set hazırlıkları başladı. Yapım, çok yakında izleyici karşısına çıkacak.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Adana’nın köklü ailelerinden Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor! Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın! Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı? Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikâyesi.

Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.

Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanan yeni dizi "Bereketli Topraklar"ın güçlü oyuncu kadrosu netleşti. Dizi, birbirinden yetenekli birçok ismi bir araya getiriyor.

Kadroda Yer Alan İsimler

Engin Akyürek

Gülsim Ali

Belçim Bilgin

Yiğit Koçak

Sarp Akkaya

İlayda Akdoğan

Zehra Kelleci

Hakan Çelebi

Bahar Süer

Gözde Demirtaş

Ekrem Şen

Mert Özbek