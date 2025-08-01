Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın yeni tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte konusu ve oyuncuları

Eylül ayında ekranlar yeni projelerle canlanırken, Show TV iddiasını artırıyor. "Kızılcık Şerbeti"nin yanına eklenen ve başrollerini Akın Akınözü ile Serra Arıtürk'ün paylaştığı "Veliaht" dizisi, şimdiden sezonun favorileri arasında yer alıyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

Veliaht konusu

"Veliaht" dizisi, sırlarla dolu bir ailenin ve değişen kaderlerin hikayesini konu alıyor. Sağlık sorunları nedeniyle otogardaki gücünü kaybeden Zülfikar Karslı'nın ailesi, yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'i beklerken, seyyar tamirci Timur'un yolu bu ailenin içine düşer. Babasının borçlarıyla boğuşan Timur, kendini bir anda Zülfikar Karslı'nın veliahtı olarak bulur ve adı artık Zafer Karslı'dır. Bu olay, Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve eşi Reyhan için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemin başlangıcı olur.

Veliaht oyuncuları

Usta ve genç isimleri bir araya getiren "Veliaht" dizisi, kadrosuyla dikkat çekiyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş ve Tansu Biçer gibi güçlü isimlerin yanı sıra, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi oyuncular da dizide rol alıyor. Dizi, Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşları ve büyük bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.

Veliaht tanıtım