Showtime'dan yeni korku dizisi ”Penny Dreadful”

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Amerikan tv kanalı Showtime’ın oldukça iddialı reklam kampanyalarıyla lansmanını yaptığı yeni korku dizisi ”Penny Dreadful”, 11 Mayıs’ta yayında

Showtime epey büyük prodüksiyonlu yeni korku dizisi olan Penny Dreadful‘un başlamasına haftalar kala dizinin beş ana karakteri hakkında biraz daha fikir sahibi olunması amacıyla kısa tanıtım videoları yayınlıyor. Josh Hartnett, Eva Green ve Timothy Dalton’ın başrollerinde yer aldığı Penny Dreadful, Frankenstein, Dorian Gray ve Dracula gibi klasikleşmiş korku karakterlerini bir araya getiriyor. Dizide tüm bu karakterleri, ortak bir amaç uğruna mücadele ederken göreceğiz. The Aviator, Hugo, Skyfall gibi filmlerin senaristlerinden John Logan’ın yazıp yönettiği dizinin 11 Mayıs’ta başlayacak ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.