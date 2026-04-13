Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı Doktor Başka Hayatta dizisi bitiyor mu? Akıbeti belli oldu
İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi iki dev ismi buluşturan, İtalyan yapımı "DOC — Nelle tue mani" dizisinden uyarlanan Doktor Başka Hayatta hakkında maalesef üzücü haberler bugün itibarıyla (13 Nisan 2026) kesinleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine v Dass Yapım imzalı dizi, düşük reytingler nedeniyle 6. bölümüyle final yapma kararı aldı.
1 / 5
NOW kanalının büyük umutlarla yayına aldığı, ancak pazar akşamlarının sert reyting rekabetine yenik düşen Doktor Başka Hayatta için yolun sonu göründü.
2 / 5
Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi çok güçlü iki ismin paylaştığı yapımın, bir final bölümü dahi çekilmeden apar topar bitirilmesi dizi dünyasında şok etkisi yarattı.
3 / 5
Reytingleri artırmak amacıyla dizide hem senarist hem de yönetmen değişikliğine gidilmiş, yönetmen koltuğu Ketche'den Altan Dönmez'e geçmişti.
4 / 5
Dün akşam (12 Nisan) ekrana gelen 6. bölüm; Total kategorisinde 8. sırada yer alırken, AB ve ABC1 gruplarında 4. sırada kalarak kanalın beklentisini karşılayamadı.