Sinebellek'te ''kadınlık halleri''

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Sinema tarihinin önemli ve bol ödüllü filmlerini seyirciyle buluşturan "SineBellek" film gösterimleri Nisan ayında da sürüyor.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın düzenlediği Ankara Uluslararası Film Festivali'nin geçmiş yıllarda gösterilen ve sevilen filmlerinden oluşturulan "SineBellek"in en önemli özelliği ise film gösterimlerinin ardından akademisyen, sinema eleştirmeni veya yönetmenler tarafından izleyicilerle yapılan "film okuma" seansları.

Bu ay İngiltere, Fransa, Portekiz ve Danimarka sinemasından dört film Ankara seyircisinin beğenisine sunulacak. Kadınlar üzerine söyleyecek sözleri olan bu filmlerden ilki; 1987 Berlin Film Festivali'nde iki ödül almış, Fransız yapımı, Leos Carax'ın yönettiği "Kötü Kan" (Mauvais Sang). Fransız sinemasının en özel yüzlerinden Juliette Binoche'nin yer aldığı film, aşık olmadan sevişilirse bulaşan bir ölümcül virüse karşı kullanılacak bir serumun peşindeki insanları anlatırken, duygusallıktan uzak ilişkileri, aşkı, felsefeyi ve edebiyatı sorgular. Filmin ardından Şeyma Balcı izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

GÖSTERİM GÜNLERİ: 1 ve 3 Nisan, Saat 19:00. Kızılay Büyülü Fener Sineması.

Nisan ayının ikinci filmi, Geçen Şubat ayında aramızdan ayrılan Danimarkalı yönetmen Gabriel Axel'in, 1988 Yabancı Dilde En iyi Film Oskarı'nı kazanan "Babette'in Şöleni" (Babettes Gaestebud). Güzel oyuncu Stephane Audran'ın öne çıktığı film, inzivada yaşayan iki kız kardeşin yardımcısı olarak işe başlayan bir Fransız aşçı olan Babette'in hikayesini anlatıyor. Yemek ve aşk üzerine en güzel yapıtlardan biri kabul edilen film, kadınlık, dünya nimetleri ve sofra kültürü üzerine görsel bir şölen sunuyor. Filmin ardından Prof. Dr. Seçil Büker izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

GÖSTERİM GÜNLERİ: 8 ve 10 Nisan, Saat 19:00. Kızılay Büyülü Fener Sineması.

Nisan ayının bir diğer filmi, ünlü İngiliz yönetmen Ken Loach'ın, 1970 Karlovy Uluslararası Film Festivali Kristal Küre ve 1971 Bafta Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yardımcı oyuncu ödüllerini kazandığı filmi "Kerkenez" (Kes). Yoksul bir semtte sıkıntılar içinde büyüyen 15 yaşındaki umutsuz bir çocuğun, ilk kez kendi başına bir şey yapmasının, bir hayvan ile nasıl hayata bağlandığının hikayesi. Birey olmak, tutunamamak, umutsuzluğa direnmek ve gerçeklik üzerine sert bir yapım "Kerkenez". Filmin ardından Prof. Dr. Ahmet Gürata izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

GÖSTERİM GÜNLERİ: 15 ve 17 Nisan, Saat 19:00. Kızılay Büyülü Fener Sineması.

Nisan ayının son filmi ise Maria de Medeiros'un yönettiği bir Portekiz filmi olan "Nisan Devrimi" (Capitaes de Abril). 2000 Bordeux Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde İzleyici Ödülü kazanan, 1974'te Portekiz'deki "Karanfil Devrimi"ni konu alan film, komik başlayan ama trajik bir sona yürüyen bir dönemi anlatıyor. Maria de Medeiros, oyunculuk, senaristlik ve şarkıcılık kariyerine yönetmenliği de ekliyor. "Nisan Devrimi", "Henry and June" filminde "Anais Nin" rolüyle tanınan, "Pulp Fiction" filminde hafızalara kazınan, felsefe eğitimi almış bu özel kadını görmek için bile seyredilmeye değer. Filmin ardından bir Portekizli film eleştirmeni izleyicilerle "film okuması" gerçekleştirecek.

GÖSTERİM GÜNLERİ: 22 ve 24 Nisan, Saat 19:00. Kızılay Büyülü Fener Sineması.