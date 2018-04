Sinemaya 'yeni soluk' getiren 15 film

İstanbul Film festivalinin 'Yeni Bir Bakış' bölümünde ilk ya da ikinci filmleriyle dünya festivallerinde dikkat çeken 15 yönetmenin filmleri izleyiciyle buluşacak işte o filmler...

Bethlehem / Betlehem

6 Nisan Pazar, 19.00, Nişantaşı City’s/ 7 Nisan Pazartesi, 19.00, Rexx/ 9 Nisan Cumartesi, 19.00 Feriye

İsrail gizli servisi tarafından muhbir olarak kullanılan Filistinli bir gencin sadakat konusunda yaşadığı çelişkili durumu anlatan Bethlehem, Yuval Adler’in ilk uzun metrajlı filmi. Yönetmenin, Shin Bet çalışanları ve Filistinli militanlarla uzun yıllar boyunca yaptığı görüşmeler ve araştırmalarının bir sonucu olan Betlehem, ahlaki ikilemlere ve kendi sadakatlerine karşı savaşırken birbirilerinden kopma noktasına gelen iki kardeşin hikâyesini alışılmamış bir açıdan anlatıyor. Film, En İyi Yabancı Film dalında İsrail’in Oscar adayı oldu ve Haifa Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazandı.

The Major / Komiser

8 Nisan Salı, 13.30, Rexx/ 9 Nisan Çarşamba, 11.00, Nişantaşı City’s/ 12 Nisan Cumartesi, 11.00, Atlas

Rus yönetmen Yuri Bykov’un aksiyon–gerilim filmi Komiser, yönetmenin ilk kez Cannes Film Festivali’nde Eleştirmenler Haftası’nda izleyici karşısına çıkan ikinci uzun metrajlı filmi. Oyuncu kadrosunda Denis Shvedov, Yuri Bykov ve Irina Nizina bulunuyor. İlk gösteriminin ardından Toronto Film Festivali’nde gösterim şansı bulan Komiser, Şangay Film Festivali’nde de En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Komiser, Rus polis teşkilatındaki yozlaşmayı farklı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Salvo

12 Nisan Cumartesi, 21.30, Atlas 2/ 15 Nisan Salı, 16.00, Nişantaşı City’s/ 18 Nisan Cuma, 13.30, Atlas 2

Avrupa ’da son yıllarda çekilmiş en başarılı kısa filmlerden biri olarak kabul edilen Rita (2009) ile isimlerini duyuran Fabio Grassadonia ile Antonio Piazza’nın ilk uzun metrajlı filmi Salvo, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yaptı. Filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri, Luigi Lo Cascio ve Sara Serraiocco yer alıyor. Sicilya mafyası için çalışan yalnız, soğuk ve acımasız katil Salvo’nun, işini yapmak için bir gün gizlice girdiği bir evde kör bir genç kız olan Rita’yla karşılaşarak ve onu himayesine almasını izleyen film, Cannes’da Eleştirmenler Haftası Bölümü’nde Büyük Ödül, Ljubljana’da FIPRESCI Ödülü, Lodz’da ise En İyi İlk Film Ödülü’nü kazandı.

Liar’s Dice / Zar Oyunu

10 Nisan Perşembe, 16.00, Atlas/ 11 Nisan Cuma, 21.30, Feriye/ 16 Nisan Çarşamba, 16.00, Rexx

Aslen oyuncu olan senarist ve yönetmen Geetu Mohandas’ın ilk uzun metrajlı film Liar’s Dice / Zar Oyunu temel bir yol filminin öğeleri dışında gerilim unsurlarını da barındırıyor. Başrollerini Geetanjali Thapa ile ünlü Bollywood oyuncusu Nawazuddin Siddiqui’nin paylaştığı filmin kahramanı, Himalayalar’da yaşayan kendi başına buyruk, bağımsız bir kadın olan Kamla. Sundance’te Dünya Sineması Dramatik Filmler bölümünde gösterilen film, Kamla’nın köy büyüklerinin sözünü dinlemeyerek kayıp kocasını aramak üzere yollara düşmesini anlatıyor.

The Mute / Dilsiz

6 Nisan Pazar, 11.00, Atlas 2/ 7 Nisan Pazartesi, 16.00, Atlas/ 8 Nisan Salı, 19.00, Feriye

Ortak yapımcılarından biri geçen yıl festivale konuk olan Carlos Reygadas olan Dilsiz’nin yönetmen koltuğunda Diego ve Daniel Vega yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Fernando Bacilio, Lidia Rodríguez ve Juan Luis Maldonado bulunuyor. Fernando Bacilio, Locarno Film Festivali’nde bu filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Bu kara komedide yönetmenler Diego ve Daniel Vega, Meksika toplumundaki yozlaşmayı bir yargıç üzerinden ele alıyor.

The Amazing Cat Fish / Muhteşem Kedibalığı

8 Nisan Salı, 11.00, Atlas/ 12 Nisan Cumartesi, 11.00, Atlas/ 18 Nisan Cuma, 13.30 Beyoğlu

Meksikalı Claudia Sainte–Luce’nin filmi Muhteşem Kedibalığı, sıcak ve hüzünlü bir aile filmi. Locarno’da Genç Jüri Ödülü alan, Mar Del Plata’da En İyi Latin Amerika Filmi seçilen film, Claudia adında amaçsız bir genç kızın, tesadüfen tanıştığı kanser hastası Martha’nın ailesine dahil olma sürecini anlatıyor.

The Japanese Dog / Japon Köpeği

15 Nisan Salı, 19.00, Atlas 3/ 16 Nisan Çarşamba, 11.00, Atlas/ 17 Nisan Perşembe, 19.00, Feriye

Romen yönetmen Tudor Cristian Jurgiu’nun ilk uzun metrajlı filmi Japon Köpeği, bir baba ile oğulun basit öyküsünü beyaz perdeye aktarıyor. İlk kez San Sebastian’da izleyiciyle buluşan film, kendi yağıyla kavrulup giden gururlu Costache’nin bir sel felaketinde karısını, köpeğini ve evini kaybetmesiyle nasıl zorlu bir hayata sürüklendiğini anlatıyor. Bir aile dramını izlerken film, küresel krizin etkilerini Romanya’da da gözlemliyor. Tudor Cristian Jurgiu da festivale gelecek isimlerden biri.

Cracks in the Concrete / Betondaki Çatlaklar

14 Nisan Pazartesi, 11.00, Nişantaşı City’s/ 16 Nisan Çarşamba, 19.00, Rexx/ 19 Nisan Cumartesi, 16.00, Atlas

Umut Dağ, Kuma’dan sonra ikinci filmi Betondaki Çatlaklar’da da sorunlu aile ilişkilerine bakıyor. Hapishanede geçirdiği 10 yıldan sonra Ertan, suç dünyasından uzak durarak yeni bir başlangıç yapmak niyetindedir. Ancak kimse ona inanmaz. Yıllardır görmediği oğlu Mikail’i suç dünyasından korumak için kimliğini gizleyerek ona yaklaşmaya çalışır. İlk gösterimi Berlin Film Festivali’nde gerçekleşen bu baba–oğul hikâyesi, enerjik anlatımıyla beğeni topladı.