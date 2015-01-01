Sirens’a 2. sezon onayı çıktı!

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13 bölümlük yeni sezon 2015’te ekranlara gelecek

Mart ayında USA kanalında ekran macerasına başlayan ve 10 bölümlük ilk sezonunu geçtiğimiz ay sonlandıran komedi dizisi Sirens, gelecek sene de bizimle! Ünlü aktör Denis Leary ve senarist/yapımcı Bob Fisher’ın elinden çıkma dizi, 13 bölümlük 2. sezon onayı aldı. Game of Thrones’dan Richard Madden’ın da yer aldığı 2011 yapımı aynı isimli İngiliz dizisinden uyarlanan Sirens, kanalın bu sezon en çok reyting alan işlerinden biri…



Michael Mosley, Kevin Daniels, Kevin Bigley ve Jessica McNamee gibi isimlerin başrollerde yer aldığı dizi; hayat kurtarma konusunda benzersiz niteliklere sahip üç Chicago sağlık görevlisinin komik maceralarını ekranlara getiriyor.