Şirinler bu kez Paris'te!

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Şirinler 2, 1 Ağustos’ta Türkçe Dublaj, Altyazı ve 3D seçenekleriyle sinemalarda.

Dünya çapında büyük gişe hasılatlarına ulaşan canlı aksiyon ve animasyon filmi Şirinler'in devam filmi geliyor. Filmde kötü büyücü Gargamel, bir çift Şirinler benzeri haylaz karakterler yaratıyor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü Şirin özünü elde edebilmeyi umuyor. Ancak, Gargamel istediği Şirin özünü sadece gerçek bir Şirin’den alabileceğini ve sadece Şirine’nin bildiği gizli büyülü sözler sayesinde Haylazlar’ın gerçek Şirinler’e dönüşebileceklerini öğrendiğinde Şirine’yi kaçırıyor ve onu dünyanın en büyük büyücüsü olarak milyonların hayranlığını kazandığı Paris’e getiriyor. Şirine’yi kurtarmak için Şirin Baba, Sakar Şirin ve Süslü Şirin’in dünyamıza dönerek insan dostları Patrick ve Grace Winslow ile işbirliği yapmaları gerekiyor.