2017 nisan ayında vizyona girecek animasyon filmi 'Şirinler: Kayıp Köy'de Şirine ve arkadaşları yasak ormanda gizemli bir maceraya atılıyor.

Tamamıyla animasyon yepyeni bir Şirinler filmi geliyor! Gizemli bir harita, Şirine’yi ve onun en yakın arkadaşları Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin’i sihirli varlıklarla dolu yasak ormanda, gizemli kayıp köyü, kötü Büyücü Gargamel’den önce bulmak için heyecanlı ve esrarengiz bir yarışın içine sokar. Tümüyle aksiyon ve macera dolu Şirinler: Kayıp Köy filminde, Şirinler, Şirin dünyasının gelmiş geçmiş en büyük sırrını keşfetmek için maceraya atılıyorlar. Şirinler: Kayıp Köy/The Smurfs: The Lost Village, 7 Nisan 2017’de vizyona girecek.



Yönetmen: Kelly Asbury

Yazan: Stacey Harman ve Pamela Ribon

Uyarlanan Karakterlerin Yaratıcısı: Peyo

Yapımcılar: Jordan Kerner, Mary Ellen, Bauder Andrews

Yönetici Yapımcılar: Raja Gosnell, Ben Waisbren



