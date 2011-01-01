Son 3 yılın en fazla konuşulan dizisi: Muhteşem Yüzyıl

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Muhteşem Yüzyıl 28. ayını da zirvede tamamladı

Medya takip ajansı Interpress’in her ay gazete, dergi, TV kanalları ve internet siteleri baz alınarak hazırladığı medya raporuna göre; ekranda gösterilen 70’i aşkın yerli dizi hakkında geçtiğimiz ay 4000’den fazla haber yayınlanırken, isminin geçtiği toplam 545 haberle ilk sırada Muhteşem Yüzyıl yer aldı. Onu 348 haberle Kurtlar Vadisi Pusu ve 156 haberle Kara Para Aşk dizileri izledi. Toplamda 100 haberi geçerek ilk 10 içinde yer alan diğer yerli diziler ise sırasıyla Karadayı, Küçük Ağa, Bugünün Saraylısı, Medcezir, Analı Oğullu, Hatasız Kul Olmaz ve Sevdaluk oldu.



Mayıs ayının da verileri eklendiğinde, önümüzdeki günlerde final yapacak olan Muhteşem Yüzyıl’ın kırılması güç bir rekorun sahibi olduğu ortaya çıkıyor. Gösterilmeye başlandığı 2011 yılının Ocak ayından bu yana üst üste 28. ayını da zirvede tamamlayan dizi, 3 yıldan fazla süredir ülkenin en fazla konuşulan televizyon yapımı olmayı başardı.