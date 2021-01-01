Ödeşmek için asla geç değildir!

Oscar ödüllü Morgan Freeman, Michael Caine ve Alan Arkin yani Willie, Joe ve Al, hayatları boyunca yakın arkadaş olmuş bir üçlüdür. Emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gittiğinde, hayatlarında ilk defa, dürüst ve ahlaklı yaşamlarından ayrılmaya karar verirler.

Umutsuzca faturalarını ödemeye çalışan ve sevdiklerini hayalkırıklığına uğratmak istemeyen bu üçlü, tüm riski üstlenerek, paralaranı alıp kaçmak için bir bankanın kapısını çalarlar. Zach Braff’ın yönettiği filmin senaryosu Theodore Melfi’ye ait.

