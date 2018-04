"Son Umut" 26 Aralık'ta vizyona girecek

Oscar ödüllü aktör Crowe'un yönetmenliğini üstlendiği, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile rol aldığı, çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirilen "Son Umut" filmi, 26 Aralık'ta vizyona girecek.

Filmin prömiyeri için İstanbul'a gelen Crowe, filmin oyuncuları Olga Kurylenko, Yılmaz ve Erdoğan ile Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



Crowe, çekimleri, Avustralya'nın yanı sıra İstanbul ve Fethiye'de gerçekleştirilen, Çanakkale Savaşı'ndan 4 yıl sonra savaşa gönderdiği üç oğlunun kaderini öğrenmek üzere İstanbul'a gelen Avustralyalı çiftçi Connor'ın hikayesinin anlatıldığı filmin, Türkiye sinemalarında 26 Aralık'ta vizyona gireceğini belirtti.



Senaryoyu ilk okuduğunda olaylara taze ve farklı bakış açısı getirmek istediğini ifade eden Crowe, her yıl ülkelerinde Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Anzakların anıldığını hatırlattı.



Russell Crowe, "Avustralya'da, savaş sırasında Türklerin bizlere gösterdiği saygı onur veriyor. Her yıl 10 bine yakın Yeni Zelandalı Çanakkale'ye ziyarete geliyor. Filmde de diğer bakış açısını görmek çok önemliydi" dedi.



Bir gazetecinin, "Filmde Yunanları kızdırabilecek sahneler var. Tepki aldınız mı? Senaryo değişime uğradı mı?" sorusuna Crowe, "Negatif bir tutum sergilemek niyetinde değilim. Filmde, siyasi beyandan ayrı bir insanlık işleniyor" yanıtını verdi.



Crowe, bir gazetecinin "Savaşın acı yüzü filmde konu ediliyor. Günümüzde Suriye ve Ortadoğu'da yaşanan savaşlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "1. Dünya Savaşı'nın üzerinden yüz yıl geçti hala savaşlar yaşanıyor. Anne ve babalar savaşlara oğullarını gönderiyor. Anlaşmazlıkların savaşla bitmesi gerekmiyor. Gerçekçi olursak savaşlara ve çatışmalara çözüm bulabiliriz. Savaşlar birilerinin parasıyla alakalı. Bundan daha derin şeylerin olduğunu görüyoruz. Bu savaşlar petrolle ilgili. Petrol için savaşılıyor" karşılığını verdi.



Senaryonun gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak yazıldığını anlatan Crowe, filmin Yeni Zelanda, Avustralya ve Türkiye'nin ardından ABD ve diğer ülkelerde gösterime gireceğini söyledi.



"Filmi seve seve kabul ettim"

Filmin başrol oyuncularından Cem Yılmaz, "Senaryoyu ilk okuduğunuzda ne hissettiniz?" sorusu üzerine, "Öncelikle 'Ne kadar güzel İngilizce okuyabiliyorum' diye çok sevindim. Russell'la Sultanahmet civarında vakit geçirmeye başladık. İçerik ve karakterle ilgili insanın çok hoşuna gidecek konular vardı. Filmi seve seve kabul ettim. 'Cem zor ikna oldu' diye şaka yapıldı. Her hafta sonu Russell bütün ekibe filmden parçalar izlettiriyordu. Bu motive ve cömert bir hareketti" diye konuştu.



Oyuncu Olga Kurylenko, bir dönem filminde "Ayşe" isimli bir Türk'ü canlandırmanın kendisini etkilediğini ifade ederek, "Türkçe konuşmak önemliydi. Film için Türk kadınlarıyla görüştüm, belgeseller izledim. Türkçe de öğrenmeye çalıştım" dedi.



"Binbaşı Hasan" karakterini canlandıran oyuncu Yılmaz Erdoğan, senaryoyu okuduğunda rolü çok beğendiğini belirterek, "Aradan 1,5 ay geçti. Crowe daha sonra bu rolü bana verdi. İlk defa birilerinin de bizim açımızdan olaya bakması beni çok etkiledi. Hayatımda ilk defa bir rol için yönetmene 'Bana vermen lazım' dedim. Bu ısrarlarım sonuç verdi. Bana at binmeyi bilip bilmediğimi sordu. Çok çalışacağımı söyledim. Bir rol için gerçekten böyle davranmamıştım ama işe yaradı" ifadelerini kullandı.



Basın toplantısının ardından "Son Umut" filminin gösterimi yapıldı.