Songül Öden ve Erkan Petekkaya aynı dizide!

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Ünlü oyuncular Erkan Petekkaya ve Songül Öden yeni sezonda Star TV’de yayınlanacak bir dizide buluşuyor

Türkiye’de daha çok yarışma programlarıyla tanılan Endemol Türkiye, yeni sezonda ilk dizisini çekecek. Endemol’un yeni dizisinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Endemol Türkiye, son olarak Dila Hanım dizisiyle ekranlarda yer alan “Erkan Petekkaya” ile anlaştı, Petekkaya’nın partneri ise Umutsuz Ev Kadınları’nın yıldızı “Songül Öden” olacak. Sezon sonunda Umutsuz Ev Kadınları ve Dila Hanım’ın bitmesinin ardından iki başarılı oyuncu Eylül ayında aynı dizide buluşacak. Henüz ismi ve konusu açıklanmayan dizinin kanalı ise Star TV