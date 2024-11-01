Squid Game'in yeni sezonundan ilk fragman geldi! Yayınlanacağı tarih belli oldu
Oyun, çok yakında yeniden başlayacak. Netflix, merakla beklenen Squid Game’in ikinci sezon fragmanını yayınladı. 14 dalda Emmy adaylığı bulunan dizinin ikinci sezon tarihi de belli oldu.
Netflix, 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Squid Game’in yeni fragmanını yayınladı.
Fragmanın ilk gösterimi, İtalya’nın Lucca kentinde düzenlenen, Avrupa’nın en büyük çizgi roman festivali olan ve dizinin hayranlarına yeni sezona dair ipuçlarının verildiği Lucca Comics & Games’de gerçekleşti.
Festivale aynı zamanda dizinin yıldızları Lee Jung-jae ve Wi Ha-jun ile yönetmeni Hwang Dong-hyuk da katılarak yeni sezonun heyecanını arttırdı.
Hwang Dong-hyuk tarafından 2021’de yaratılan Squid Game, yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dizinin 12 yıllık geliştirme sürecinin ardından Netflix’in tüm zamanların en popüler dizisi haline gelmesi yalnızca 12 gün sürdü ve İngilizce dilinde olmayan yapımlar için bir ilke imza atarak Global Top 10 listesinde 9 hafta boyunca ilk sırada yer aldı. Ayrıca, Emmy Ödülleri’ne de damgasını vurdu.