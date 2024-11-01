Squid Game'in yeni sezonundan ilk fragman geldi! Yayınlanacağı tarih belli oldu

Hwang Dong-hyuk tarafından 2021’de yaratılan Squid Game, yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dizinin 12 yıllık geliştirme sürecinin ardından Netflix’in tüm zamanların en popüler dizisi haline gelmesi yalnızca 12 gün sürdü ve İngilizce dilinde olmayan yapımlar için bir ilke imza atarak Global Top 10 listesinde 9 hafta boyunca ilk sırada yer aldı. Ayrıca, Emmy Ödülleri’ne de damgasını vurdu.

