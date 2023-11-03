Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni konusu ne, oyuncuları kimler? Sakla Beni gerçek hikaye mi?

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in başrollerini paylaştığı Sakla Beni 2 Kasım Perşembe akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. OGM Pictures tarafından üretilen dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu yazdı. Sakla Beni konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Sakla Beni konusu ne?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur.

İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

Sakla Beni nerede çekiliyor?

Yeni dizi Sakla Beni İstanbul'da çekiliyor. Çekimlerin bir bölümü Beşiktaş semtinde gerçekleştiği biliniyor. Bunlara ek olarak da çekimlerde Galata da sık sık yer alıyor.

Sakla Beni gerçek hikaye mi?

Sakla Beni dizisi uyarlama değil. Gerçek bir senaryosu var. Dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme alıyor.

Sakla Beni oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosu, sektörde tanınmış ve başarılı isimlerden oluşuyor. İşte dizide rol alan bazı oyuncular ve onların karakterleri:

Uraz Kaygılaroğlu: Dizide Mete karakterine hayat veriyor. Zengin ve güçlü bir ailenin çocuğu olarak gösterilen Mete, hayatındaki kararları sorgulamaya başlayan bir karakter.

Cemre Baysel: Naz karakterini canlandırıyor. O da Mete gibi zengin bir ailenin çocuğu ve Mete ile evlilik yolunda ilerliyor.

Asude Kalebek: Dizide İncila karakterini oynuyor. Naz'ın çocukluk arkadaşı ve Mete ile yaşadığı beklenmedik karşılaşma, dizinin hikayesinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi isimler de dizide çeşitli rollerle yer alıyorlar.

Sakla Beni 2. bölüm fragmanı