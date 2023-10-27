Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni yayın tarihi tarihi belli oldu

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. OGM Pictures tarafından üretilen dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu yazdı.

Sakla Beni yayın tarihi tarihi belli oldu

Çöp Adam'ın 30'uncu bölümde ekranlara veda etmesiyle birlikte Star Tv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Naz, Mete ve İncila'nın hikayesinin anlatılacağı Sakla Beni, 2 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak.

Sakla Beni konusu ne?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur.

İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?