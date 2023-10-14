Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ikinci fragman yayınlandı

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Ceyda Düvenci gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ikinci fragman geldi.

Sakla Beni dizisinde, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılacak. Çocuklukları beraber geçen Naz (Asude Kalebek) ve İncila'nın (Cemre Baysel) kıskançlıkla örülen hikayesine, Mete (Uraz Kaygılaroğlu) ile evlendirilmeye hazırlanan Naz'ın ruh haline, 2 farklı ailenin birbirinden hırslı üyelerine dizide yer verilecek.

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldı.

Dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.