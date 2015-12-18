Star Wars VII filminde kimler oynuyor?

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George Lucas'ın Star Wars'ın haklarını Disney'e satmasıyla birlikte tüm ilgiyi üzerine çeken Star Wars serisi, yeni filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

Oyuncuları toplayıp yeni film hakkında tartışmalara başlayan filmin yönetmeni J.J. Abrams, eski oyuncuları da yeni oyunda göreceğimizi bir fotoğraf ile kanıtladı. Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher'ın oynayacağı bu filmde R2-D2'yu canlandıran Kenny Baker, C-3PO'yu canlandıran Anthony Daniels ve Chewbacca'yı canlandıran Peter Mayhew de kadroda bulunacak. Filme katılacak olan yeni isimler arasında Andy Serkis, Max Von Sydow ve Daisy Ridley gibi isimler bulunuyor. J.J. Abrams'ın yöneteceği film Star Wars Episode VII, 18 Aralık 2015'te gösterime girecek.

