Star Wars yeniden İngiltere'yi tercih etti!

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Star Wars efsanesi önümüzdeki yıl da İngiltere'de çekilecek

18 Aralık 2015’te gösterime girmesi beklenen ‘ Star Wars 7. Bölüm filminin İngiltere , Buckinghamshire Stüdyosu’ndaki çekimleri devam ederken, serinin 8. bölümün ise İngiltere’deki Pinewood Stüdyoları’nda çekileceği haberi geldi. 8. bölümün yönetmen koltuğunda, dünyada izlenme rekorları kıran Godzilla filminin de arkasındaki isim, İngiliz yönetmeni Gareth Edwards olacak.



Yıldız Savaşları 8. Bölüm’e, 7. Bölüm bittikten sonra hemen başlanması planlanıyor. Filmin Pinewood stüdyolarında çekileceği duyurusunu, İngiltere başbakanı George Osborne filmin setine yaptığı ziyaret sırasında açıkladı ve “Star Wars’un ikinci kez İngiltere stüdyolarında çeklimesi ülkemizin film endüstrisi açısından ilerlemesine ve yeni yatırımlara olanak sağlayacaktır” dedi. Star Wars filmlerinin yapımcılığını üstlenen Lucasfilm şirketinin başkanı Kathleen Kennedy “Star Wars 7. Bölüm’ün çekim ekibi çok yetenekli insanlardan oluşuyor. Star Wars gerçekten emin ellerde” yorumunu yaptı.