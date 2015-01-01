Starz’dan yeni komedi siparişi!

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Spartacus, Banshee ve Da Vinci’s Demons gibi dizilerin kanalı Starz, bu kez bir komedi siparişi verdi

Dizinin başrollerini ise Star Trek: The Next Generation‘dan tanıdığımız Patrick Stewart ve FOX‘un animasyon serisi Family Guy‘un yaratıcısı Seth MacFarlane paylaşacak. Tek bir karakter odaklı olacak olan dizinin konusu ise şöyle: Kanal müdürleri, kanal çalışanları, eski eşleri ve birçok çocuğa sahip Walter Blunt (Patrick Stewart)’un İngiltere’de bir gazeteci iken Los Angeles’a haber kanallarını fethetmeye gelmesi anlatılacak. Seth MacFarlene’in karakteri henüz belli değil ama alkolik yardımcı rolünü oynayacağı kulislerde dönen en güçlü dedikodu. İsmi “Blunt Talk” olarak planlanan dizinin senaryo ve yapımcılığını Jonathan Ames üstlenecek. Starz şimdiden 2 sezon, 20 bölüm’lük bir sipariş vermiş durumda. İlk sezonun 2015 yılı içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor.