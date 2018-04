Steven Spielberg'ten yeni film

Steven Spielberg, ünlü çocuk kitapları yazarı Roald Dahl’ın The BFG’sini (Big Friendly Giant) sinemaya uyarlamak için Dreamworks’le anlaştı

Senaristliğini Spielberg’in kült filmi E.T.’de birlikte çalıştığı Melissa Mathison’ın üstleneceği filmin 2016 yılında vizyona girmesi planlanıyor. İlk olarak 1982’de basılmış olan The BFG, görevi çocuklara tatlı rüyalar taşımak olan bir dev tarafından yetimhanesinden kaçırılarak Devler Ülkesi’ne getirilen Sophie’nin maceralarını anlatıyor. Roald Dahl’ın kitapları kadar bu kitaplardan yapılan uyarlamaların da ilgi gördüğünü söyleyebiliriz, ünlü uyarlamalar arasında Tim Burton’ın Charlie and the Chocolate Factory’si ve Wes Anderson’ın Fantastic Mr. Fox’u bulunuyor.