Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

Milyonlarca hayranın merakla beklediği Stranger Things'in 5. ve final sezonundan resmî fragman nihayet yayınlandı ve finalin epik detayları netleşti. Hawkins kasabasının karanlık hikayesini sonlandıracak olan final sezonu, yaratıcılar Duffer Kardeşler'in de belirttiği gibi, "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü"nü anımsatan büyük ve duygusal bir vedaya hazırlanıyor.

Stranger Things 5. Sezon Yayın Tarihi

Final sezonu, Netflix'te üç kısım halinde yayınlanacak.

1. Kısım: 27 Kasım 2025, Türkiye saati ile 04:00

2. Kısım: 26 Aralık 2025, Türkiye saati ile 04:00

Final Bölümü: 1 Ocak 2026, Türkiye saati ile 04:00

5. sezonda bizi neler bekliyor?

Dördüncü sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olmaya devam edecek.

Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek ve Hawkins sakinleri de bu son savaş için yeniden bir araya gelecek.

Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler, 5. sezonu "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filmine benzetiyor. Bu, izleyicinin hem Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izleyeceği hem de Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevilen karakterlere veda edeceği anlamına geliyor.

Oyuncu Kadrosu Geri Dönüşler ve Yeni Katılımlar

Dizinin ana kadrosunu oluşturan tüm önemli isimler final sezonunda rollerine geri dönecek:

Millie Bobby Brown (Eleven)

David Harbour (Hopper)

Winona Ryder (Joyce)

Finn Wolfhard (Mike)

Gaten Matarazzo (Dustin)

Caleb McLaughlin (Lucas)

Noah Schnapp (Will)

Sadie Sink (Max)

Natalia Dyer (Nancy)

Charlie Heaton (Jonathan)

Bu son macerada kadroya katılacak en önemli yeni isim ise, Terminator serisinin efsanevi Sarah Connor'ı olarak tanınan Linda Hamilton olacak.

Stranger Things 5. Sezon Fragmanı