72. Altın Küre Ödülleri'ne aday iki film Şubat'ta vizyonda.
Mars Dağıtım’ın Şubat ayında Türkiye’de sinamaseverlerle buluşturacağı filmler arasında yer alan “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek” ve “Big Eyes – Büyük Gözler” şu günlerde 72. Altın Küre Ödülleri için gün sayıyor. İki filmde sezonun iddialı yapımları arasında yer alırken aynı zamanda “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”te rol alan Bill Murray ve “Big Eyes – Büyük Gözler”de rol alan Christoph Waltz, “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde birbirleriyle yarışacaklar.
Türkiye’de 6 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek” ve 20 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “Big Eyes – Büyük Gözler”in, 72. Altın Küre Ödülleri’nde yarışacağı kategoriler ise;
En İyi Film – Komedi
“St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”
En İyi Kadın Oyuncu
Amy Adams, “Big Eyes – Büyük Gözler”
En İyi Erkek Oyuncu
Bıll Murray, “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”
Chrıstoph Waltz, “Big Eyes – Büyük Gözler”
En İyi Orijinal Şarkı
Lana Del Rey, “Big Eyes – Büyük Gözler”