Şubat'ta vizyonda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

72. Altın Küre Ödülleri'ne aday iki film Şubat'ta vizyonda.

Mars Dağıtım’ın Şubat ayında Türkiye’de sinamaseverlerle buluşturacağı filmler arasında yer alan “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek” ve “Big Eyes – Büyük Gözler” şu günlerde 72. Altın Küre Ödülleri için gün sayıyor. İki filmde sezonun iddialı yapımları arasında yer alırken aynı zamanda “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”te rol alan Bill Murray ve “Big Eyes – Büyük Gözler”de rol alan Christoph Waltz, “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde birbirleriyle yarışacaklar.



Türkiye’de 6 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek” ve 20 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “Big Eyes – Büyük Gözler”in, 72. Altın Küre Ödülleri’nde yarışacağı kategoriler ise;



En İyi Film – Komedi

“St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”



En İyi Kadın Oyuncu

Amy Adams, “Big Eyes – Büyük Gözler”



En İyi Erkek Oyuncu

Bıll Murray, “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”

Chrıstoph Waltz, “Big Eyes – Büyük Gözler”



En İyi Orijinal Şarkı

Lana Del Rey, “Big Eyes – Büyük Gözler”