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Şubat'ta vizyonda

72. Altın Küre Ödülleri'ne aday iki film Şubat'ta vizyonda.
Mars Dağıtım’ın Şubat ayında Türkiye’de sinamaseverlerle buluşturacağı filmler arasında yer alan “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek” ve “Big Eyes – Büyük Gözler” şu günlerde 72. Altın Küre Ödülleri için gün sayıyor. İki filmde sezonun iddialı yapımları arasında yer alırken aynı zamanda “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”te rol alan Bill Murray ve “Big Eyes – Büyük Gözler”de rol alan Christoph Waltz, “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde birbirleriyle yarışacaklar.

Türkiye’de 6 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek” ve 20 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “Big Eyes – Büyük Gözler”in, 72. Altın Küre Ödülleri’nde yarışacağı kategoriler ise;

En İyi Film – Komedi
“St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”

En İyi Kadın Oyuncu
Amy Adams,  “Big Eyes – Büyük Gözler”

En İyi Erkek Oyuncu
Bıll Murray, “St. Vincent – Benim Komşum Bir Melek”
Chrıstoph Waltz, “Big Eyes – Büyük Gözler”

En İyi Orijinal Şarkı
Lana Del Rey, “Big Eyes – Büyük Gözler”
  Büyük Gözler/Fragman
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