'Sugar Man'in yönetmenine veda

İstanbul Film Festivali'nde gösterilen Oscarlı belgesel 'Searching For Sugar Man'in yönetmeni Malik Bendjelloul 36 yaşında hayata veda etti

Türkiye 'de de şimdiden kült konumuna erişen belgesel 'Searching for Sugar Man'in İsveçli yönetmeni Malik Bendjelloul, 36 yaşında hayata veda etti. Bedeni Salı gecesi Stockholm'de bulunan Bendjelloul'un ölüm sebebi henüz açıklansa da polis, şimdilik bir kaza bulgusuna rastlamadıklarını duyurdu. Bendjelloul, en çok 2013 yapımı belgeseli 'Searching for Sugar Man'le tanınıyordu. Türkiye'de de İstanbul Film Festivali'nde 'Bir Şarkının Peşinde' adıyla gösterilen ve büyük ilgi gören belgesel, 2013'te Oscar ve Bafta ödüllerini almıştı. Düşük bütçeli yapım, Güney Afrika'da farkında olmadan direnişin sembolü haline gelen folk müzisyeniSixto Rodriguez'i konu alıyordu. Çekimler sırasında bütçesi biten Bendjelloul'un filmi tamamlaması beş yılı buldu. Zaman zaman telefonuyla belgeselin çekimlerine devam etmek durumunda kaldı. İsveç'in Ystad şehrinde doğan Bendjelloul, çocukluğunda televizyon dizilerinde oynamış, sonrasında da üniversitede gazetecilik ve medya yapımı bölümlerini bitirmişti. Daha sonra İsveç'in devlet yayını SVT'de muhabir olarak çalışmaya başlayan Bendjelloul, dünyayı dolaşmak için istifa etti ve bu sırada Rodriguez'in hikâyesiyle karşılaştı. Bendjelloul, 'Searching for Sugar Man' dışında Elton John, Rod Stewart, Bjork, Kraftwerk gibi müzisyenler üzerine belgeseller çekti...