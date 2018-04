Superman görücüye çıktı!

Çekimleri devam eden Batman vs Superman: Dawn Of Justice filminde rol alan Henry Cavill'in tekmili kıyafet ilk resmi görseli yayınlandı.

Zack Snyder'in yönetmenliğini üstlendiği Batman v Superman: Dawn Of Justice filminin ilk görselleri Batman'dan gelmişti. Batman'i canlandıran Ben Affleck, karakterin hayranları tarafından pek tasvip edilmese de, Man of Steel filminden Henry Cavill'e gözler alışmıştı.



İki süper kahramanın karşılaşmasını izleyeceğimiz filmden Superman karakterinin de resmi görseli basınla paylaşıldı. Yağmurlu bir günde gördüğümüz Superman'in yeni yayınlanan fotoğrafı ile ilgili filmin hayranları çok kasvetli dese de şimdiden filmle ilgili daha çok bilgi beklemeye başlamalarına neden oldu! Uzun bir süre daha haberlerle yetinmek zorunda kalacağımız Batman v Superman: Dawn Of Justice filminin, 17 Temmuz 2015'te vizyonda olması planlanıyor.