Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam TV8’de, MasterChef Türkiye’nin en başarılı ve iddialı isimlerini bir araya getiren prestijli Altın Kupa mücadelesi yayınlanacak. Sezon boyunca mutfaktaki yetenekleriyle öne çıkan şeflerin şampiyonluk için karşı karşıya geldiği bu özel yarışma, Survivor'ın yerine prime time kuşağında izleyiciyle buluşacak.