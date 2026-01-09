Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?
TV8 ekranlarının her yıl büyük bir heyecanla takip edilen fenomen yarışması Survivor 2026, 9 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almayınca izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Peki Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?
Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla sezon başından bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2026, 1 Ocak’ta başlayan yeni bölümleriyle ekran macerasına hızlı bir giriş yapmıştı.
Ancak yarışmanın 9 Ocak 2026 Perşembe akşamı TV8 yayın planında yer almaması, ekran başındaki izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Bu akşam TV8’de, MasterChef Türkiye’nin en başarılı ve iddialı isimlerini bir araya getiren prestijli Altın Kupa mücadelesi yayınlanacak. Sezon boyunca mutfaktaki yetenekleriyle öne çıkan şeflerin şampiyonluk için karşı karşıya geldiği bu özel yarışma, Survivor'ın yerine prime time kuşağında izleyiciyle buluşacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
12:30 Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz