Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ekran macerasına başladı. TV8'de ekrana gelen yarışmanın hangi günler olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Survivor hangi günler var? 2026 Survivor ünlüler gönüllüler kadrosu
Özge Çolak
TV8 ekranlarının uzun soluklu ve en çok izlenen yarışma programı Survivor, 2026 sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunun ilk kez parkura çıktığı bölümde, yarışmacılar hem açlıkla hem de zorlu fiziksel engellerle mücadele etti. Survivor'ın ilk eleme düellosunda Gözde kazanan olurken, Seren kader konseyine kalan isim oldu. Kader düellosundaki oylama sonucunda Seren adaya veda eden isim oldu.
Survivor hangi günler var?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 Cuma günü dışında TV8 yayın akışında her gün saat 20:00'de bulunuyor.
Survivor ünlüler kadrosu
BAYHAN
KEREMCEM
SERHAN ONAT
DİLAN ÇITAK
MERT NOBRE
MERYEM BOZ
SEREN AY ÇETİN
Survivor gönüllüler kadrosu
ENGİNCAN TURA
EREN SEMERCİ
ERKAN BİLBEN
ONUR ALP ÇAM
RAMAZAN SARI
LİNA HOURİCH
GÖZDE BOZKURT
NİSANUR GÜLER