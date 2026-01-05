Survivor hangi günler var? 2026 Survivor ünlüler gönüllüler kadrosu

TV8 ekranlarının uzun soluklu ve en çok izlenen yarışma programı Survivor, 2026 sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunun ilk kez parkura çıktığı bölümde, yarışmacılar hem açlıkla hem de zorlu fiziksel engellerle mücadele etti. Survivor'ın ilk eleme düellosunda Gözde kazanan olurken, Seren kader konseyine kalan isim oldu. Kader düellosundaki oylama sonucunda Seren adaya veda eden isim oldu.

Survivor hangi günler var?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 Cuma günü dışında TV8 yayın akışında her gün saat 20:00'de bulunuyor.

Survivor ünlüler kadrosu

BAYHAN

KEREMCEM

SERHAN ONAT

DİLAN ÇITAK

MERT NOBRE

MERYEM BOZ

SEREN AY ÇETİN

Survivor gönüllüler kadrosu

ENGİNCAN TURA

EREN SEMERCİ

ERKAN BİLBEN

ONUR ALP ÇAM

RAMAZAN SARI

LİNA HOURİCH

GÖZDE BOZKURT

NİSANUR GÜLER